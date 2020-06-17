Lezzet Düşkünleri şefi kim? Gabriele Sponza kimdir, nereli, kaç yaşında?

Lezzet Düşkünleri şefi Gabriele Sponza kimdir? Lezzet Düşkünleri şefi Gabriele Sponza kimdir konusunda yapılan araştırmalarda kendisini ıspatlamış bir şef olarak görüyoruz. Gabriele Sponza kimdir, Gabrilele Sponza nereli belirtileri için haberimizde göz atabilirsiniz. TV8 Lezzet Düşkünleri programı sunucusu Gabriele Sponza'dır. Yemek yarışması olan ve yeni başlayacak olan TV8 Lezzet Düşkünleri programı sunucusu Gabriele Sponza aşçılık konusundan kendisini kanıtlamış bir isimdir. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yeni başlayan Lezzet Düşkünleri programının sunucusu ünlü şef Gabriele Sponza'dır. Gabriele Sponza kendini ispatlamış yemek alanında bir sanatçı olduğunu ortaya koymuş isimlerden birisidir.

17 Haziran 2020 06:15
Lezzet Düşkünleri şefi kim? Gabriele Sponza kimdir, nereli, kaç yaşında?
İzmir'in tanınmış bir ailesinden gelen Gabriele Sponza, 1982 yılında İzmir'de doğdu. Annesi İngiliz Clarke ailesinden, babası ise İtalyan Sponza ailesine mensup. Liseyi İzmir'de tamamlayan Gabriele Sponza, yüksek eğitim için Amerika'da Johnson& Wales University'e gitti. Baba mesleği olan kuyumculuk yerine mutfağa yönelen Gabriele Sponza, orada hem mutfak sanatları, hem mutfak işletmeciliği üzerine eğitim aldı. Kendini eğitmek adına Fransa'nın en güney bölgesinde 'Perigord'a gitti. Le Vieux Logis Restaurant'ta 6 ay boyunca eğitim aldı. Fransa'nın Marsilya bölgesinde 3 yıldız Michelin sahibi 'Le Petit Nice Restaurant'na gitti. Orada balıkta bölüm şefi oldu. Sonra İspanya'ya gitti ve 1,5 sene orada çalıştı. Oradan Mutfak Sanatları Akademi'sine geçiş yaptı. Eğitmen olarak 1,5 sene orada çalıştı.

Gabriele Sponza, Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı. Alaçatı ve Alsancak'ta bazı restoranlara danışmanlık veren Gabriele Sponza, 2020 sezonunda Lezzet Düşkünleri programını sunmaya başladı.
GABRİELE SPONZA KİMDİR?

Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir? Evli mi 1982 İzmir doğumlu Gabriele Sponza eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Eğitimi sonrası profesyonel aşçılık hayatına Fransa'nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak devam etti.

Türkiye'ye geri döndükten sonra İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan Clement's Restoran'ın şefliğini yaptı. Ardından "The Bosphorus" bünyesindeki Gaja Restaurant'ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Şef Gabriele Sponza'nın elinden çıkan yemekler Fransız Mutfağı üzerine kurulu ancak İtalyan Akdeniz Mutfağı tatları da menüde mevcut olan "Wanda" adlı mekanıyla lezzet severlerle buluşuyor. Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.



Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında almış olduğu WACS Sertifikası ile yurt içi ve yurt dışında yapılan gastronomi yarışmalarında ülkemizi temsilen jüri üyesi olmaya hak kazanmıştır. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin 24 saat yayın yapan ilk yemek kanalı 24Kitchen'da yaptığı programda izleyicilere dünya mutfağından farklı lezzetleri lokal malzemeler kullanarak kendi yaratıcı dokunuşuyla sunmuştur.

Diğer Haberler

Ertesi gün hapı fiyatı 2020! Ella Ertesi gün hapı ne kadar, kaç para? Gündem

Ertesi gün hapı fiyatı 2020! Ella Ertesi gün hapı ne kadar, kaç para?
Ertesi gün hapı ne zaman kullanılır? Ertesi gün hapı nasıl kullanılır? Gündem

Ertesi gün hapı ne zaman kullanılır? Ertesi gün hapı nasıl kullanılır?
Valorant dereceli ne zaman gelecek? Valorant dereceli nasıl açılır Gündem

Valorant dereceli ne zaman gelecek? Valorant dereceli nasıl açılır
Eczane açılış saatleri, eczane kaçta açılıyor? Açık eczaneler (17 Haziran Çarşamba) Genel Haber

Eczane açılış saatleri, eczane kaçta açılıyor? Açık eczaneler (17 Haziran Çarşamba)
Eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri (17 Haziran Çarşamba) Genel Haber

Eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri (17 Haziran Çarşamba)
Uyku nasıl gelir, uyku için dua, uyku getiren şeyler (17 Haziran Çarşamba) Genel Haber

Uyku nasıl gelir, uyku için dua, uyku getiren şeyler (17 Haziran Çarşamba)
Rahat uyku için dua, uyku duası, uykumuz nasıl gelir? (17 Haziran Çarşamba) Genel Haber

Rahat uyku için dua, uyku duası, uykumuz nasıl gelir? (17 Haziran Çarşamba)
Uyku getiren müzik, uyku getiren dua, nasıl uyku gelir? (17 Haziran Çarşamba) Genel Haber

Uyku getiren müzik, uyku getiren dua, nasıl uyku gelir? (17 Haziran Çarşamba)
İşte Başakşehir'in fikstürü Medipol Başakşehir

İşte Başakşehir'in fikstürü
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
2

Normalleşme süreci başladı, pedallar yeniden çevrildi
3

Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor
4

Koronavirüste en kritik tarihler!

5

Vaka sayısı 2000'i geçerse sokağa çıkma yasağı geliyor
6

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 42'ye çıktı
7

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Artışlar yoğunlaşıyor"
8

İstanbul Valiliği'nden flaş kararlar! Haziran sonuna kadar yasak
9

Kadın milli halterciler ve antrenörler, Kovid-19 testinden geçti

10

Rashford: "Çocuklar aç, yardım edin"
yukarı ok