Lezzet Düşkünleri şefi kim? Gabriele Sponza kimdir, nereli, kaç yaşında?

İzmir'in tanınmış bir ailesinden gelen Gabriele Sponza, 1982 yılında İzmir'de doğdu. Annesi İngiliz Clarke ailesinden, babası ise İtalyan Sponza ailesine mensup. Liseyi İzmir'de tamamlayan Gabriele Sponza, yüksek eğitim için Amerika'da Johnson& Wales University'e gitti. Baba mesleği olan kuyumculuk yerine mutfağa yönelen Gabriele Sponza, orada hem mutfak sanatları, hem mutfak işletmeciliği üzerine eğitim aldı. Kendini eğitmek adına Fransa'nın en güney bölgesinde 'Perigord'a gitti. Le Vieux Logis Restaurant'ta 6 ay boyunca eğitim aldı. Fransa'nın Marsilya bölgesinde 3 yıldız Michelin sahibi 'Le Petit Nice Restaurant'na gitti. Orada balıkta bölüm şefi oldu. Sonra İspanya'ya gitti ve 1,5 sene orada çalıştı. Oradan Mutfak Sanatları Akademi'sine geçiş yaptı. Eğitmen olarak 1,5 sene orada çalıştı.Gabriele Sponza, Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı. Alaçatı ve Alsancak'ta bazı restoranlara danışmanlık veren Gabriele Sponza, 2020 sezonunda Lezzet Düşkünleri programını sunmaya başladı.Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir? Evli mi 1982 İzmir doğumlu Gabriele Sponza eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Eğitimi sonrası profesyonel aşçılık hayatına Fransa'nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak devam etti.Türkiye'ye geri döndükten sonra İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan Clement's Restoran'ın şefliğini yaptı. Ardından "The Bosphorus" bünyesindeki Gaja Restaurant'ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Şef Gabriele Sponza'nın elinden çıkan yemekler Fransız Mutfağı üzerine kurulu ancak İtalyan Akdeniz Mutfağı tatları da menüde mevcut olan "Wanda" adlı mekanıyla lezzet severlerle buluşuyor. Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında almış olduğu WACS Sertifikası ile yurt içi ve yurt dışında yapılan gastronomi yarışmalarında ülkemizi temsilen jüri üyesi olmaya hak kazanmıştır. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin 24 saat yayın yapan ilk yemek kanalı 24Kitchen'da yaptığı programda izleyicilere dünya mutfağından farklı lezzetleri lokal malzemeler kullanarak kendi yaratıcı dokunuşuyla sunmuştur.