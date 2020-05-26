Lezzet Düşkünleri Pınar kimdir? Pınar Türkyılmaz kaç yaşında, nereli

TV8 Lezzet Düşkünleri yarışması başlayınca yarışmacı Pınar Türkyılmaz kimdir sorusunun yanıtı, birçok seyirci tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Renkli partneri Doğa Zeles ile birlikte yarışmaya katılan Pınar Türkyılmaz, "iddialayız, sonuna kadar varız" açıklamasında bulunuyor.TV8 ekranlarının yeni yarışma programı Lezzet Düşkünleri bugün itibariyle izleyicileriyle kavuştu. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları arasında yer alan Pınar Türkyılmaz'ın kim olduğu ise merak edilmeye başladı. Partneri Doğa ile yarışacak olan Pınar Türkyılmaz iddialı isimler arasında yer alıyor. Peki, Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Pınar Türkyılmaz kimdir? Mesleği ne?Yarışmaya Çorum'dan katılan Pınar Türkyılmaz 40 yaşındadır. 5 yıldır profesyonel aşçı olan ve mutfak sektöründe çalışan Pınar, "Yarışmaya Doğa arkadaşımla katılıyoruz ve biz bu konuda iddialayız sonuna kadar varız" açıklamasında bulundu.Pınar Türkyılmaz yarışmaya Doğa Zeles adlı partneriyle katılıyor.24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. 24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yanyana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.İstanbul'da yaşanyan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri2'nde başarı kovalayacak.37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.