Lezzet Düşkünleri Mehmet Emre kimdir, Mehmet Emre Gedik nereli, kaç yaşında

TV8 kanalında bugün itibari ile başlayan Lezzet Düşkünleri yemek yarışmasında yarışan yarışmacıları birer birer tanıtmaya devam ediyoruz. Televizyon ekranlarında daha önce hiç görmediğimiz yüzlerden olan Sibel Döğen Gedik kimdir? Sibel Döğen Gedik kaç yaşında? Nereli? Ekip arkadaşı Mehmet Emre Gedik kim? İşte yarışmacılar hakkında bilinmeyenler…TV8 ekranlarında bugün itibari ile yayın hayatına başlayan ve seyircilere yeni bir soluk getirecek yemek yarışması programı Lezzet Düşkünleri, Gabriele Sponza'nın sunumu ile tüm hızı ile devam ediyor. Yarışmacılardan Sibel Döğen Gedik ve ekip arkadaşı Emre Gedik'in birlikte nasıl bir performans sergileyeceği herkes tarafından merak ediliyor.36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik İstanbul'da yaşıyor, iki yıldır evli olduğu eşi Mehmet Emre Gedik ile birlikte yarışacak yarışmacı iddialı. İşletmeci olarak çalışan Sibel Döğen Gedik'in eşi Emre Gedik ise profesyonel aşçı. Eşinin biraz daha farklı bir tarzı olduğunu belirten Sibel Hanım, snob bir çift olduklarını ifade ediyor.24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. 24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yanyana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.İstanbul'da yaşanyan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri2'nde başarı kovalayacak.37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.