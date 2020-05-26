Lezzet Düşkünleri Gökhan kimdir, Gökhan Sarı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor

TV8 ekranlarında bugün itibariyle yayına başlayan ve izleyicilere yeni bir nefes getiren yemek yarışması programı Lezzet Düşkünleri, yarışmacılarını tanıtmaya başladı. Yarışmada yer alan Gökhan Sarı'nın ortağı Burhan'la beraber nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Gökhan Sarı aslen Mersinlidir. 37 yaşında aşçı olan Gökhan Sarı uzun yıllardır bu işi yapıyor. Gökhan Sarı, baba mesleği aşçılık olduğu için yeteneğinin oradan geldiğini düşünüyor.Gökhan Sarı, "Ortağım Burhan'la beraber kazanmaya geldik. Tek rakibimiz kendimiz" ifadelerini kullanıyor.Gökhan Sarı, yarışmaya ortağı Burhan Selvi ile katılıyor.24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. 24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yanyana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlik edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.