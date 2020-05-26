Lezzet Düşkünleri Gizem kimdir? Gizem Özcan kaç yaşında, nereli

Lezzet Düşkünleri yarışması Tv8 ekranlarında başladı. Pazartesi günü yayınlanan ilk bölümü ile beğenileri toplayan Lezzet Düşkünleri, Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara geliyor. Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuayarak tüm hünerlerini sergileyecek. Selen Özcan/Gizem Özcan çifti ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İzleyiciler "Lezzet Düşkünleri Gizem Özcan kimdir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuayarak tüm hünerlerini sergileyecek ve Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.Sponza ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. 24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yanyana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlik edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.