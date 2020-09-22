Leyton Orient-Tottenham maçına koronavirüs engeli

Leyton Orient-Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Leyton Orient-Tottenham maçına koronavirüs engeli
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22 Eylül 2020 21:25
İngiltere Lig Kupası 3. turundaki Leyton Orient-Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Leyton Orient ile Premier Lig ekibi Tottenham arasındaki maç, daha önce ilan edildiği gibi bugün TSİ 20.00'de oynanmayacak.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, mücadelenin ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.



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