Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler? Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosu

LEYLA İLE MECNUN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Leyla ile Mecnun Exxen'de yayınlanacak. Uzun yıllar TRT ekranlarında yayınlanan ancak 103. bölümünde final yapamadan sona eren Leyla ile Mecnun dizisi yeniden ekranlara geliyor. Senaryosu, konusu, oyuncuları ile izleyicileri ve hayranlarına ekran başına kilitleyen diziyle ilgili bilgileri derledik.Şuana kadar hangi oyuncuların yeniden Leyla ile Mecnun dizisinde yeniden kameralar karşısına çıkacağı bilinmiyor. Ancak yeniden Leyla ile Mecnun dizisinde oynayacağı belli olan oyuncular bulunuyor.Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman başlayacağı belirtilmedi. Yapılan açıklamada Dizinin çekimlerine başlanacağı kesinlik kazandı.Leyla ile Mecnun dizisinin 26 Haziran'da çekimlerinin başlaması bekleniyor. Çekimler yapıldıktan sonra ise 2022 yılına kalmadan dizinin yayınlanma ihtimali bulunuyor.TRT 1'de 3 sezon yayınlanan dizinin bölümlerinde yer alan oyuncuların yeniden çekilirken de yer alması bekleniyor. Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan dizinin yeni bölümlerinde oynaması kesin olan oyuncular.Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsane aşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alırlar.Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da Leyla'yı görür görmez aşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında aksakallı dedeyi görür. Aksakallı dedenin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır.[6] Mecnun Leylayı bir trafik kazasında kaybeder. Bu durumu kabullenemeyen Mecnun 1 yıl kimseyle konuşmaz. Daha sonra Leyla'nın organlarının bağışlandığını öğrenir. Bunun peşine düşen Mecnun Leyla'nın kalbini alan Şirin ve ciğerini alan Sedef ile tanışır. Bir yanda kültürlü ve bilgili Şirin diğer yanda kuryelik yapan ve kendi gibi olan Sedef vardır. Mecnun ikisi arasında gidip gelir ancak ikisiyle de mutlu olamaz. Sedef ve Şirin mahalleyi terk eder. Leyla'sının peşinde çöllere düşen Mecnun daha sonra babasının eski bir arkadaşı olan Ömer'in kızı Leyla'ya aşık olur.Exxen'de yeniden yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisinin 26 Haziran'da sete çıkması bekleniyor. Leyla ile Mecnun dizinin ne zaman yayınlanacağı veya kaç bölüm olacak konusunda bir bilgi henüz bulunmuyor.