Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Basketbol Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

Haber; AA
Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı
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16 Eylül 2020 22:03
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi öncesi İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Basketbol Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında 66-60 galip geldi.

Günün ikinci maçında ise İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya geldi. Müsabaka, İzmit Belediyespor'un 52-49'luk üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvanın ikinci gününde yarın saat 15.00'de İzmit Belediyespor - Beşiktaş, saat 18.00'de ise Fenerbahçe Öznur Kablo - Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.



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