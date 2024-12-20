Leyla Arıtürk, Para Milli Takım Antrenörü oldu

Masa Tenisi Antrenörü Leyla Arıtürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Para Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Leyla Arıtürk, Para Milli Takım Antrenörü oldu
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20 Aralık 2024 15:49
Batman'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Masa Tenisi Antrenörü Leyla Arıtürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Para Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Masa Tenisi Antrenörü olarak çalışan, Türkiye derecelerinin yanında Süper Lig, 1'inci ve 2'nci ligde de mücadele eden Leyla Arıtürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Para Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi

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