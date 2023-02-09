Lewis Hamilton Türkiye için kampanya başlattı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilimizi etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken Formula 1 pilotları Türkiye paylaşımında bulundu. Özellikle Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un yardım kampanyası başlatması dikkat çekti.



CARLOS SAINZ



Ferrari'nin İspanyol pilotu Sainz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye'den gelmeye devam eden haber ve görüntüler dehşet verici. Tüm düşüncelerim ve dualarım etkilenen herkes ve kurbanların aileleri ile."



LECLERC



Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc de Türkiye'ye yardım için sosyal medya hesabından IBAN numarası paylaştı. Leclerc'in bu hareketi alkış aldı.

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LEWIS HAMILTON



Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton depreme karşı duyarlı davranan sporcular arasında yer aldı. 7 Dünya Şampiyonluğu bulunan Hamilton yardım kampanyası başlattığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.



GEORGE RUSSSEL



Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell da paylaşımda bulunan pilotlar arasında yer aldı. İngiliz pilot depremzedeler için barınak, yiyecek ve hijyen malzemesi ihtiyacına dikkat çekti. Russell ayrıca bağış toplanan adresi paylaştı.



MARC MARQUEZ



6 kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, deprem bölgesi için bağış kampanyalarına destek istediği bir paylaşımda bulundu.



MICK SCHUMACHER



Formula 1'de geçen sezon Haas takımında mücadele eden ve aynı zamanda efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher paylaşımda bulundu. Alman pilot şu ifadeleri kullandı: "Yıkıcı depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'deki insanların hislerini paylaşıyorum. Kelimelerle anlatılamayacak kadar korkunç bir durum."



ESTEBAN OCON



Fransız formula 1 pilotu Esteban Ocon, depremin ilk gününde Türk bayrağı emoji paylaşarak dikkat çekmişti.





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