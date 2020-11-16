Lewis Hamilton: 'Türkiye gibi daha çok yarış olsun!'

Lewis Hamilton, 7. şampiyonluğunu kazandığı Türkiye Grand-Prix'sinin ardından flaş açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.



Antrenman ve sıralama turları sonrası, 'Bu yeni asfalt b.. gibi' diyen Hamilton, yarış sonrasında ise, "Türkiye GP gibi yarışların takvimde daha fazla olması lazım. Böyle hafta sonlarından daha çok istiyorum. Daha fazla aldatmacalı şartlar gerekiyor. Böyle olunca daha fazla fırsat oluyor." dedi.



"ARABAYLA DEĞİL YETENEKLERİMLE KAZANDIM"



Başta 3 kez dünya şampiyonu eski pilot Jackie Stewart ve Max Verstappen ile Lando Norris başta olmak üzere tüm pilotların şampiyonlukları Mercedes'in gücüne bağlamasına da yanıt veren Hamilton, "Türkiye'de nasıl bir pilot olduğumu herkese gösterdim. Umarım tüm dünya nasıl sürdüğümü görmüştür. En azından saygıyı hak ettiğimi düşünüyorum. Bugün koşulların ne kadar zorlu olduğunu herkes söylüyor. Türkiye'deki galibiyetim arabayla değil, sürücülük yeteneklerimle geldi." ifadelerini kullandı.



"SÖZLERİNİN ARKASINDA DURSUNLAR"



Hamilton, gelecekteki pilotların başarılarına daha çok saygı duyacağını belirterek, "Başarımı sadece arabaya bağlayan ilginç yorumları dikkate alıyorum. Özellikle, eski pilotların sözlerini. Umarım sözlerinin arkasında dururlar. Bıraktığım zaman, 10-20 yıl geriye doğru bakacağım ve neler başardığımla o zaman gururlanacağım. Şu an tek amacım bu spora gönül veren gençleri ve pilot olmak isteyenleri cesaretlendirmek." dedi.



"BABAM, BENİM İÇİN EVİNİ İPOTEK ETTİRDİ"



"Lando Norris, George Russell, Max Verstappen fark etmez." diyerek sözlerini sürdüren İngiliz pilot, "Çok çalıştıklarını biliyorum. Formula 1 dünyasının nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Elbette, iyi bir takıma, iyi bir araca ihtiyacınız var. Bunlara sahip olmayan ve şampiyon olabilen tek bir pilot yok. Tıpkı karting yarışlarındaki gibi. Doğru ekipmanlara sahip olmanız gerekiyor. İlk yarışımı hatırlıyorum da... Yarışı kazanan çocuğun arabası roket gibiydi. Çünkü, Jenson Button'ın babası yapmıştı. Gerçekten çok hızlıydı. Benim karting aracımdaki motor ise beşinci eldi. Bir gün o karting aracını satışa çıkardı. 1992 veya 1993 yılıydı, Kimbolton'daydık. Babam, o karting aracını alabilmek için 2000 pound kredi çekti ve evini ipotek ettirdi. O gün inandığı o çocuk bu gün yeniden şampiyon oldu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



