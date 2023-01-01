Lewis Hamilton: 'Mercedes halen en iyi takım'

Formula 1 ekiplerinden Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"EN İYİ TAKIM HALA BİZİZ"



İspanyol basınından Marca'ya konuşan Hamilton, "George Russell'ın Brezilya'da zafere ulaşması tüm ekibe büyük bir moral verdi. Bizim için en önemli şey kazanmak. Takım, doğru yolda olduğumuzun farkında ve hala Formula 1'in en iyi ekibi biziz. Gelecek sezon daha istikrarlı bir performans göstereceğimize inanıyorum ve yeniden mücadele etmek için çok heyecanlıyım." dedi.



"NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"



Takım açısından zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Hamilton, "Uzunca bir süre takımdaki problemin ne olduğunu anlamakta ve onu düzeltmenin yolunu bulmakta güçlük çektik. Gerçekten çok zor bir dönemdi çünkü sürekli deniyorduk ve sürekli önümüze yeni bir sorun çıkıyordu. Ancak artık Kutup Yıldızı'nı görebiliyoruz. Kış döneminde odaklanmamız gereken noktalar artık bizim için çok belirgin." ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYON OLARAK BIRAKMAK İSTİYORUM"



Emeklilik konusunda da konuşan İngiliz pilot, "Bir dünya şampiyonu olarak emekli olmak tüm sporcuların hayali olduğu gibi benim de hayalim. Zirveye çıkmanın ve orada kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yeniden oraya çıkmak istiyoruz ve geçtiğimiz sezonun son bölümü bize çok umut verdi. Son yarışlar bize oldukça pozitif şeyler sundu ve her yerde rekabet edebileceğimizi yeniden görmüş olduk." diyerek sözlerini noktaladı.





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