Lewis Hamilton: "Kelimeleri bulamıyorum, muhteşem"

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sini kazanan Lewis Hamilton, 7'nci şampiyonluğunu ilan etti. Hamilton, bu şampiyonlukla Michael Schumacher'in şampiyonluk sayısını yakalarken açıklamalarda bulundu

Haber; Sporx.com
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Lewis Hamilton: 'Kelimeleri bulamıyorum, muhteşem'
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15 Kasım 2020 15:12
Türkiye GP, Lewis Hamilton'ın liderliği ve 7. şampiyonluğuyla tarihe geçti.

Lewis Hamilton gözyaşları içinde, "Dünyanın çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz." dedi.

Lewis Hamilton ayrıca, "Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramazdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler. Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız" ifadelerini kullandı



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