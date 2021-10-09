Lewis Hamilton: 'İstanbul'da olmak şahane!'

İstanbul Park'taki sıralama turlarında en hızlı dereceyi elde etmesine rağmen 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 11. sırada başlayacak olan Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, açıklamalarda bulundu.



İşte Lewis Hamilton'ın açıklamaları:



"Türkiye'de çok iyi bir seyirci var gerçekten. Onları görmek şahane! Türkiye'ye, İstanbul'a geri dönmek çok güzel. Çünkü geçen sene burada inanılmaz bir yarış geçirdik. Geri döndük. Tamamen farklı bir pist olmuş. Yol tutuşu gerçekten harikaydı.



Zorlu bir seanstı genel olarak. Islak ve nemli yerler vardı. Lastikleri ısıtmak kolay değildi. Ancak gerçekten harika bir iş yaptı takım. Bundan dolayı mutluyum. Yarın zor olacak ama elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım.



Kolay değil geçiş yapmak. Hepimiz aynı lastiklerdeydik. Yukarı tırmanmak zor olacak. Uzun bir düzlük var arka tarafta. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Umarım Türk taraftarlara iyi bir yarış izletirim."



