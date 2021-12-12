Lewis Hamilton: "Gelecek sene görüşürüz"

Mercedes-AMG Petronas'ın 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, şampiyonluğu kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lewis Hamilton: 'Gelecek sene görüşürüz'
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12 Aralık 2021 17:56
Formula 1'deki 4 yıllık dominasyonu sona eren Lewis Hamilton, Abu Dabi GP sonrası açıklamalar yaptı.

Lewis Hamilton, "Max'ı tebrik ediyorum. Takımım çok iyi iş çıkardı bu sezon. En zor sezonlardan birisiydi. Bu yolculuğun parçası olmak iyiydi. Her şeyimizi ortaya koyduk. Hiç pes etmedik." ifadelerini kullandı.

7 kez dünya şampiyonu, "Gelecek sene görüşürüz." diyerek sözlerini noktaladı.


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