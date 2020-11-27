Lewis Baker: 'Önemli olan gol yememekti'

Trabzonspor'da Ankaragücü karşısındaki tek golü frikikten atan Lewis Baker, 1-0 kazandıkları karşılaşma sonrasında konuştu.



Gol yememelerinin önemli olduğunu belirten Baker, "Tabii ki önemli bir gol oldu bizim adımıza. Ama daha önemlisi gol yemememizdi. Takım olarak kompakt kaldık. Antrenmanlarda da deniyorum, topun üzerine geldiğimde özgüvenli hissediyorum kendimi. Bugün denedim ve gol oldu." ifadelerini kullandı.



- Baker'dan ilk gol



Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığı Baker, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.



İlk yarının sonunda kazanılan serbest vuruşu kullanan İngiliz futbolcu, şık bir gol atarak takımına galibiyeti getirdi.



