Lewis Baker: "Önemli olan gol yememekti"

Trabzonspor'un Ankaragücü maçındaki galibiyet golünü atan Lewis Baker açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com ve AA
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Lewis Baker: 'Önemli olan gol yememekti'
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27 Kasım 2020 21:51
Trabzonspor'da Ankaragücü karşısındaki tek golü frikikten atan Lewis Baker, 1-0 kazandıkları karşılaşma sonrasında konuştu.

Gol yememelerinin önemli olduğunu belirten Baker, "Tabii ki önemli bir gol oldu bizim adımıza. Ama daha önemlisi gol yemememizdi. Takım olarak kompakt kaldık. Antrenmanlarda da deniyorum, topun üzerine geldiğimde özgüvenli hissediyorum kendimi. Bugün denedim ve gol oldu." ifadelerini kullandı.

- Baker'dan ilk gol

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığı Baker, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.

İlk yarının sonunda kazanılan serbest vuruşu kullanan İngiliz futbolcu, şık bir gol atarak takımına galibiyeti getirdi.



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