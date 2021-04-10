Lewis Baker: "Bizi üzen bir maç oldu"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Lewis Baker, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lewis Baker: 'Bizi üzen bir maç oldu'
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10 Nisan 2021 18:26
Trabzonspor'da Lewis Baker, Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şansları değerlendiremediklerini söyleyen Baker, "Sadece eksik olan topun kaleye girmesiydi. Rakibimizden çok daha iyi oynadık. Bizi üzen bir maç oldu. 3 puan için geldik ve hak ettiğimiz bir 3 puan vardı. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" dedi.



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