Lewis Baker: 'Bizi üzen bir maç oldu'

Trabzonspor'da Lewis Baker, Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Şansları değerlendiremediklerini söyleyen Baker, "Sadece eksik olan topun kaleye girmesiydi. Rakibimizden çok daha iyi oynadık. Bizi üzen bir maç oldu. 3 puan için geldik ve hak ettiğimiz bir 3 puan vardı. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" dedi.



