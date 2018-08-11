Lewandowski'nin Twitter hesabı hacklendi

Alman devi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin resmi twitter hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi.
29 yaşındaki golcünün Twitter bio'suna, iki Türk Bayrağı arasına "Türkiye" yazıldı.
1 milyonu aşkın takipçisi bulunan yıldız golcü, henüz bu duruma tepki vermezken, Türk hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı ve çeşitli sosyal medya platformlarından paylaşıldı.
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29 yaşındaki golcünün Twitter bio'suna, iki Türk Bayrağı arasına "Türkiye" yazıldı.
1 milyonu aşkın takipçisi bulunan yıldız golcü, henüz bu duruma tepki vermezken, Türk hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı ve çeşitli sosyal medya platformlarından paylaşıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın