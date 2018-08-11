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Lewandowski'nin Twitter hesabı hacklendi

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin Twitter hesabı hacklendi ve biosuna Türkiye yazılarak Türk bayrağı konuldu

Kaynak: Sporx.com
Lewandowski'nin Twitter hesabı hacklendi
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11 Ağustos 2018 15:04
Alman devi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin resmi twitter hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi.

29 yaşındaki golcünün Twitter bio'suna, iki Türk Bayrağı arasına "Türkiye" yazıldı.

1 milyonu aşkın takipçisi bulunan yıldız golcü, henüz bu duruma tepki vermezken, Türk hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı ve çeşitli sosyal medya platformlarından paylaşıldı. 



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