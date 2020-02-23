Lewandowski'nin Klopp ve Pep itirafları

Hem Klopp hem de Guardiola ile çalışma şansı bulan Robert Lewandowski, iki ismin özelliklerini anlattı.

Lewandowski'nin Klopp ve Pep itirafları
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23 Şubat 2020 06:15
Bayern Münih'in Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowsksi İngiliz gazetesi Guardian'a röportaj verdi.

Guardian'a konuşan Lewandoski hem Klopp hem de Pep Guardiola ile çalışma şansı bulduğu için çok şanslı olduğunu belirterek, "Pep taktik adamıydı. Klopp ise muhteşem bir adam yönetimi uzmanı." ifadelerini kullandı. Polonyalı forvet açıklamasını şöyle sürdürdü, "Pep ilk geldiğinde klasik 9 numara olacağımı düşünmüştüm ama sonradan çok farklı bir düzen oynamaya başladık. Her zaman yeni şeyler öğrenebilirsiniz" sözlerini sarf etti.

Lewandowski ayrıca 2012 yılında Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson ile konuştuğun ve o yıllarda Premier Lig'e gitmeyi düşündüğünü itiraf etti.

Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan 31 yaşındaki Lewandowski, Bundesliga'da bu sezon 23 maçta 25 gol kaydetti.

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