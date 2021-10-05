Lewandowski: 'Umarım Ballon d'Or'da politika olmaz'

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödülünü hak ettiğini söyledi.



Polonyalı golcü, "Milli Takım'da ya da kulüpteki her iyi maç benim ödül alma şansımı arttırıyor. Son 2 sezonda birçok ödül kazandım. Bu sayede neden Ballon d'Or kazanmam gerektiğini de göstermiş oldum. Benim için büyük bir onur olur, adaylar arasında olmak gurur verici. Umarım oylamada politik yaklaşımlar olmaz ve sahadaki performansa göre değerlendirme yapılır" dedi.



Geçen sezon Bundesliga'da 29 maçta 41 gol atan Lewandowski, Eylül ayında Altın Ayakkabı kazandı.



