Lewandowski 'teklifleri bekliyor'

Bayern Münih'in bu yaz takımdan ayrılabileceği konuşulan yıldız golcüsü Robert Lewandowski, takımda mutlu olduğunu ancak yeniliklere de açık olduğunu söyledi.



Fransız basınına konuşan Polonyalı oyuncu, "Ben açık fikirli bir adamım. Bayern Münih'te mutluyum. Şehir güzel, kulüp güzel. Ancak her zaman yeni kültürlere açığım. Futbol kariyerimde ya da sonrasında olur, bunu bilmiyorum ancak yeni kültürleri keşfedeceğim." ifadelerini kullandı.



AVRUPA'NIN EN GOLCÜ OYUNCUSU



Almanya'da (Bundesliga) oynadığı 29 maçta 41 gole ulaşan Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, kıtanın en skoreri olmayı başardı.



Ligde 6. kez gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanını ele geçirdi.



32 yaşındaki oyuncunun adı Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anılıyor.



