Lewandowski: ''Suudi Arabistan'ı düşünmüyorum''

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, hakkında çıkan Suudi Arabistan'a transfer söylentileri hakkında cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lewandowski: ''Suudi Arabistan'ı düşünmüyorum''
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12 Haziran 2023 18:25
Adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Robert Lewandowski geleceğiyle ilgili konuştu. 

Suudi Arabistan'ın kendisine ilgisi olmadığını söyleyen yıldız golcü Lewandowski, ''Suudi Arabistan? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi düşünmüyorum çünkü düşünecek bir yanı yok. Arabistan'da neler olduğunu görüyorum ancak bu beni ilgilendirmiyor. Benim başka önceliklerim var.'' ifadesini kullandı.

34 yaşındaki yıldız golcünün Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Katalan ekibiyle 46 karşılaşmaya çıkan Lewandowski, 33 gol atarken 8'de asist yaptı.

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