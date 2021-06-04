Lewandowski son maçta işi bitirmek istiyor

Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski İspanya maçının ardından açıklama yaptı.



Karşılaşmayı değerlendiren Lewandowski açıklamasında, "İspanya'dan aldığımız puan neler yapabileceğimizi gösterdi. Maçta İspanya daha üstün taraftı ama savunmada da etkili olduğumuzu gösterdik. Yeteneklerimiz belki İsveç'ten daha az olabilir ancak takım ruhumuz sayesinde onları yenebiliriz" diye konUştu.



Lewandowski İspanya karşısında oynadıkları futbolun Slovakya karşısındaki performanslarından daha üstte olduğunu belirterek son maçtan da zaferle ayrılmak istediklerini belirtti.



