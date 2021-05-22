Lewandowski rekora gitti, Bayern galibiyetle bitirdi

Almanya Bundesliga'da son hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Augsburg'u ağırladı.



Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada kendi kalesine Gouweleeuw, 23. dakikada Serge Gnabry, 33. dakikada Joshua Kimmich, 43. dakikada Kingsley Coman ve 90. dakikada Robert Lewandowski attı. Augsburg'un gollerini ise 67. dakikada Andre Hahn ve 72. dakikada Florian Niederlechner kaydetti.



Augsburg'da Daniel Caligiuri, 25. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.



Bu skorun ardından şampiyonluğunu daha önce garantilemiş olan Bayern Münih, sezonu 78 puanla tamamladı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Augsburg ise 36 puanla 14. sırada yer buldu.



LEWANDOWSKI, REKOR KIRDI



Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.



Polonyalı futbolcu, attığı 41 golle 1 sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu ele geçirdi. Lewandowski, 40 golü olan Gerd Müller'i geride bırakarak bu rekora ulaştı.



