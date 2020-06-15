'Lewandowski, Real Madrid'e gitmek istiyordu'

Robert Lewandowski için eski menajerinden sürpriz bir itiraf geldi. Dünya yıldızının eski menajerinin iddiasına göre Lewa, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de oynadığı dönemde takıma katılmak istediği ortaya çıktı.
"RONALDO İLE OYNAMAK İSTİYORDU"
Polonyolı forvetin eski menajeri Cezary Kucharski yaptığı açıklamada; "Bayern Münih'le yeni sözleşme için görüşmelerin olduğu dönemde bir noktada imzayı atmak istemedi. Onun yerine Cristiano Ronaldo ile beraber Real Madrid'de yan yana oynamak istiyordu." dedi.
Menajer, sözlerinin devamında; "Lewandowski'yi büyük bir kulüpte bir numaralı forvet olabileceğine ikna ettim. Real Madrid'de bir noktada Karim Benzema'nın önüne geçebilirdi. Ancak ilk gittiğinde beklemesi gerekecekti ve iki numaralı tercih olmasına izin veremezdim. Bunu Real Madrid, Arsenal ve Manchester City ile olan tüm görüşmelerimizde belirttim." dedi.
Robert Lewandowski, bu sezon Bayern Münih forması ile 39 resmi maça çıktı. Kendi rekorlarının sınırlarını her seferinde zorlayan 31 yaşındaki forvet takımına 45 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
"RONALDO İLE OYNAMAK İSTİYORDU"
Polonyolı forvetin eski menajeri Cezary Kucharski yaptığı açıklamada; "Bayern Münih'le yeni sözleşme için görüşmelerin olduğu dönemde bir noktada imzayı atmak istemedi. Onun yerine Cristiano Ronaldo ile beraber Real Madrid'de yan yana oynamak istiyordu." dedi.
Menajer, sözlerinin devamında; "Lewandowski'yi büyük bir kulüpte bir numaralı forvet olabileceğine ikna ettim. Real Madrid'de bir noktada Karim Benzema'nın önüne geçebilirdi. Ancak ilk gittiğinde beklemesi gerekecekti ve iki numaralı tercih olmasına izin veremezdim. Bunu Real Madrid, Arsenal ve Manchester City ile olan tüm görüşmelerimizde belirttim." dedi.
Robert Lewandowski, bu sezon Bayern Münih forması ile 39 resmi maça çıktı. Kendi rekorlarının sınırlarını her seferinde zorlayan 31 yaşındaki forvet takımına 45 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.