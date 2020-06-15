'Lewandowski, Real Madrid'e gitmek istiyordu'

Robert Lewandowski için eski menajerinden sürpriz bir itiraf geldi. Dünya yıldızının eski menajerinin iddiasına göre Lewa, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de oynadığı dönemde takıma katılmak istediği ortaya çıktı.Polonyolı forvetin eski menajeri Cezary Kucharski yaptığı açıklamada; "" dedi.Menajer, sözlerinin devamında; "" dedi.Robert Lewandowski, bu sezon Bayern Münih forması ile 39 resmi maça çıktı. Kendi rekorlarının sınırlarını her seferinde zorlayan 31 yaşındaki forvet takımına 45 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.