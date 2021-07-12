Lewandowski, Real Madrid'den teklif bekliyor

Dünya futbolunun şu andaki en iyi golcülerinden olan Robert Lewandowski, İspanyolların iddialarına göre Real Madrid'e gitmek istiyor.



İspanya'nın önemli spor gazetelerinden biri olan AS, Bayern Münih ile 2 yıllık kontratı olan Polonyalı yıldızın kariyerinin sonuna yaklaşırken Real Madrid hayalini gerçekleştirmek istediğini yazdı.



Alman kulübünün yetkililerinin de önümüzdeki sezon 1 sezon kontratı kalacak olan tecrübeli oyuncuyu bonservisi çok düşmeden göndermeye sıcak bakabileceği kaydedildi.



MBAPPE VE HAALAND OLMAZSA LEWA



Mbappe ve Haaland gibi iki yeni jenerasyon yıldızın peşinde olan Real Madrid'in, bu operasyonlarda başarılı olamaması durumunda Lewa'ya yönelebileceği de vurgulandı.



32 yaşındaki Lewandowski geçen sezon 40 maçta 48 gol atarken, bir önceki sezon ise 47 maçta 55 kez ağları sarstı. Ligde 6. kez gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanını ele geçirdi.



