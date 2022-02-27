Lewandowski'nin sözleşme şaşkınlığı!

Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, yeni sözleşme beklentisi nedeniyle büyük bir sürprize uğradı.



Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih'in yeni kontrat için henüz temaslara başlamaması Polonyalı oyuncu ve menajeri Pini Zahavi'de şaşkınlığa neden oldu.



Alman medyasında yer alan haberde, henüz Lewandowski'ye teklif yapmayan Bayern Münih'in ise görüşmeleri bahar aylarına bıraktığı ifade edildi.



Bu sezon Bundesliga'da 24 maçta 28 kez fileleri havalandıran Lewandowski'nin adı Real Madrid ile anılıyor.





İLGİLİ VİDEO