Lewandowski'nin ayrılık kararının perde arkası!

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin, Ballon D'or'u kazanamamasının ardından takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.



BALLON D'OR VE AYRILIK



İspanyol basınında yer alan habere göre; Lewandowski, ödülü Lionel Messi'nin kazanmasının ardından hayal kırıklığı yaşadı. Bayern Münih ile o dönem yeni kontrat için maddi anlaşmazlık içinde olan Lewandowski, bunun da etkisiyle Ballon D'or'u kazanmak için takımdan ayrılması gerektiğine karar verdi.



KARARI BARCELONA



Önünde birçok seçeneği bulunan tecrübeli forvet, gelecek durağı olarak ise Barcelona'yı seçti. Premier Lig ekiplerini kenara bırakan Lewandowski, Real Madrid'i ise Karim Benzema'nın varlığı ve olası Kylian Mbappe transferi nedeniyle rafa kaldırdı. PSG'ye sıcak bakmayan 34 yaşındaki futbolcu kararını ise bu nedenle Katalan temsilcisinden yana kullandı.



REFERANS OYUNCU OLABİLİR



Lewandowski'nin Barcelona tercihinde ise kulübün, dünyanın en medyatik takımlarından birisi olmasının yanı sıra, Xavi Hernandez yönetimindeki takımın eski günlerine dönmek istemesi ve Lewandowski'nin yeni projenin referans oyunculardan biri olabileceğini düşünmesi etken oldu.



SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR



Bu sezon Bayern Münih'te 43 maçta 48 kez fileleri havalandıran Lewandowski'nin Alman deviyle sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.



40 MİLYON EURO



Geçtiğimiz haftalarda Bild'de yer alan habere göre ise; Bayern Münih, Lewandowski yeni sözleşme imzalamazsa yıldız golcüyü bu yaz satmayı planlıyor. Bayern Münih'in bonservis beklentisi ise 40 milyon euro.





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