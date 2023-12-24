Lewandowski için Suudi Arabistan ihtimali!

Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski için flaş bir iddia gündeme geldi.



Sport'ta yer alan habere göre, Katalan devinin, haziran ayında golcü futbolcuyu takımdan göndermek istediği ifade edildi.



Barcelona'nın Lewandowski için Suudi Arabistan seçeneğini değerlendirdiği ve Suudi Arabistan'dan bir menajerle temasa geçtiği öne sürüldü.



Barcelona'da bazı yetkililerin, Lewandowski'nin oyunundan memnun olmadığı ve kulübün bu nedenle böyle bir hamlede bulunduğu kaydedildi.



35 yaşındaki Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



2022 yılından bu yana Barcelona'da forma giyen Polonyalı golcü, Katalan devinde 67 maçta 42 gol, 13 asistlik performans sergiledi.





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