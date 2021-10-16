Lewandowski için City ateşi yandı

Bayern Münih'in birçok transfer dedikodusuna adı karışan süperstarı Robert Lewandowski için Manchester City ihtimali belirdi.



Polonyalı yıldızın menajeri Pini Zahavi, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Mahchester City, Lewandowski için muhtemel adreslerden biri." şeklinde açıklama yaparak transferin ateşini yaptı.



PSG'de Mbappe'nin yaz aylarındaki olası ayrılığı sonrasında transfer ihtimallerinden biri olarak gösterilen Lewandowski için yaz aylarında ciddi bir çekişme yaşanacak gibi gözüküyor.



Polonyalı golcü bu sezon çıktığı 10 maçta 13 gol atarken, 1 asist yaptı.









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