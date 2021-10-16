Lewandowski için City ateşi yandı

Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, yaz aylarında Manchester City'ye transfer ihtimalinin olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lewandowski için City ateşi yandı
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16 Ekim 2021 14:46
Bayern Münih'in birçok transfer dedikodusuna adı karışan süperstarı Robert Lewandowski için Manchester City ihtimali belirdi.

Polonyalı yıldızın menajeri Pini Zahavi, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Mahchester City, Lewandowski için muhtemel adreslerden biri." şeklinde açıklama yaparak transferin ateşini yaptı.

PSG'de Mbappe'nin yaz aylarındaki olası ayrılığı sonrasında transfer ihtimallerinden biri olarak gösterilen Lewandowski için yaz aylarında ciddi bir çekişme yaşanacak gibi gözüküyor.

Polonyalı golcü bu sezon çıktığı 10 maçta 13 gol atarken, 1 asist yaptı.

 


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