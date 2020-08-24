Lewandowski: "Hayal kurmaktan vazgeçmeyin"

Robert Lewandowski, PSG'yi yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları maçın ardından konuştu.

Lewandowski: 'Hayal kurmaktan vazgeçmeyin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2020 01:00
Bayern Münih'te tarihi bir sezon geçiren Robert Lewandowski, PSG'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları maçın ardından paylaşım yaptı.

Polonyalı yıldız, "Hiçbir zaman hayal kurmayı bırakmayın. Başarısız olduğunuzda asla vazgeçmeyin. Hedefinize ulaşmak için çok çalışın." diyerek önemli bir mesaj verdi.

Robert Lewandowski, futbol tarihinde bir sezonda 3 kupayı birden kazanıp, hepsinde gol kralı olan ilk oyuncu oldu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için