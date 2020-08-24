Lewandowski: 'Hayal kurmaktan vazgeçmeyin'

Robert Lewandowski, futbol tarihinde bir sezonda 3 kupayı birden kazanıp, hepsinde gol kralı olan ilk oyuncu oldu. 🔥🔥🔥



⚽34 | Bundesliga

⚽15 | Şampiyonlar Ligi

⚽6 | Almanya Kupası pic.twitter.com/Yt5wdmDKaU



— Sporx (@sporx) August 23, 2020

Bayern Münih'te tarihi bir sezon geçiren Robert Lewandowski, PSG'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları maçın ardından paylaşım yaptı.Polonyalı yıldız, "Hiçbir zaman hayal kurmayı bırakmayın. Başarısız olduğunuzda asla vazgeçmeyin. Hedefinize ulaşmak için çok çalışın." diyerek önemli bir mesaj verdi.Robert Lewandowski, futbol tarihinde bir sezonda 3 kupayı birden kazanıp, hepsinde gol kralı olan ilk oyuncu oldu.