Lewandowski: 'En büyük hayalim bir gol'

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Polonya'nın kaptanı Robert Lewandowski, Katar'daki en büyük hedefinin ilk Dünya Kupası golü olduğunu dile getirdi.



Bu sezon tüm müsabakalarda 18 gol atan ve Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde yalnızca Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin gerisinde olan Lewandowski, Polonya formasıyla da 134 maçta 76 gol atmasına karşın henüz Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşayamadı.



34 yaşındaki oyuncu, BBC Radio 5 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bunun son Dünya Kupam olacağını düşünüyorum. Bu Dünya Kupası'nda gol atmak en büyük hayalim. Bu hayalim için her şeyi yapacağım. Umarım gerçek olur." açıklamasını yaptı.



C Grubu'nda Barcelona'nın eski oyuncusu ve efsanesi Lionel Messi ile karşı karşıya gelecek olan Barça'nın 9 numarası, "Arjantin ve Messi'ye karşı oynama fırsatına sahip olduğum için mutluyum. Messi, futbolu sonsuza dek değiştiren biri." cevabını verdi.



