Lewandowski'den ikincilik mesajı

Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödül törenin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lewandowski'den ikincilik mesajı
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30 Kasım 2021 09:46
Paris'te düzenlenen France Football Ballon d'Or ödül töreninde Lionel Messi'nin ardından ikinci sırada kalan Robert Lewandowski, sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Lewandowski ödülü alan Lionel Messi'yi ve aday olan tüm futbolcuları tebrik ettiğini belirterek, "Messi ve Putellas'ı tebrik ederim. Aday olan diğer tüm oyuncuları da tebrik ederim. Yılın Forveti ödülünü kazandım, hiç bir oyuncu arkasında en güçlü takım ve taraftar olmadan bireysel ödüller kazanamaz. Destekleriniz için teşekkürler" diye konuştu.

2021'de tarihe geçerek 54 maçta 64 gol kaydeden Lewandowski, 2020'de de 44 maçta 47 gol ile kalitesini kanıtlamıştı.


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