Lewandowski'den Haaland, Benzema, Kane, Lukaku yorumu

Bayern Münih'in gol makinası Robert Lewandowski, dünya çapında yarış halinde olduğu golcüleri değerlendirdi.



Polonyalı yıldız verdiği röportajda hangi golcüleri beğendiğine ilişkin soruya içtenlikle yanıt verdi ve "Dürüst olmam gerekirse ben kimsenin değil kendi performansımla ilgileniyorum ancak biliyorum ki bazı takımlarda süper forvet oyuncuları var. Haaland Bundesliga iiçin büyük potansiyele sahip. Futbol tutkusu ve sürekli daha fazla gol atma isteği dikkat çekiyor. İngiltere'de Harry Kane var, Real Madrid'de Benzema kendi stilini oluşturmuş ve hala formunun zirvesinde. Lukaku'nun ise korkunç bir güç avantajı var" diye konuştu.



Altn Ayakkabı ödülünün kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Lewandowski, "Bundesliga'da diğer büyük liglerden 4 maç eksik oynamama ve sakatlığımdan dolayı da 29 maçta oynayabilmeme rağmen ödül almam çok anlamlı. 41 gol olağanüstü ve aslında tüm takımımızın başarısı" diye konuştu.



Lewandowski stil olarak geçmişte Marco Van Basten'e benzediğini düşündüğünü belirtirken futbolu bırakmadan önce Thierry Henry'yi çok fazla izlediğini ifade etti.



