Lewandowski: 'Bu performansı korumalıyız'

Bayern Münih'te geçtiğimiz sezonu makine gibi kusursuz çalışarak tamamlayan Lewandowski, bu sezona da fırtına gibi girdi.



Son olarak Eintracht Frankfurt maçında maçında mükemmel hat-trick (sağ ayak-sol ayak-kafa) yapan forvet oyuncusundan açıklamalar geldi.



"TAKIMA VE OYUNA ODAKLIYIM"



32 yaşındaki Polonyalı açıklamasında; "Umuyorum uzun süre bu form durumumuzu koruruz. Her zaman en iyi futbolu ortaya koymak istiyoruz. Son maçta olduğu gibi maçları hep erkenden koparmaya çalışıyoruz. İstatistikler benim için önemli değil, ben sadece takıma ve oyuna odaklanırım." dedi.



Lewandowski, bu sezon şimdiye kadar çıktığı 8 resmi maçta takımına 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Polonyalı forvet, birçoklarına göre Kovid-19 nedeniyle düzenlenmeyen Ballon D'Or'un açık ara tek adayı konumundaydı.



