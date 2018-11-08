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Lewandowski, Bayern Münih'i sırtladı!

Şampiyonlar Ligi E grubunda Bayern Münih, AEK Atina'yı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Lewandowski, Bayern Münih'i sırtladı!
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08 Kasım 2018 00:53
Şampiyonlar Ligi E grubunda Bayern Münih ile AEK  Atina karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 31. dakikasında Lewandowski'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Bayern Münih, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında sahneye tekrar Robert Lewandowski çıktı ve Bayern Münih farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih, AEK Atina'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 10'a yükseltti. AEK Atina ise henüz puan alamadı.

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