Şampiyonlar Ligi E grubunda Bayern Münih ile AEK Atina karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 31. dakikasında Lewandowski'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Bayern Münih, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 71. dakikasında sahneye tekrar Robert Lewandowski çıktı ve Bayern Münih farkı 2'ye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih, AEK Atina'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 10'a yükseltti. AEK Atina ise henüz puan alamadı.
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Mücadelenin 31. dakikasında Lewandowski'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Bayern Münih, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 71. dakikasında sahneye tekrar Robert Lewandowski çıktı ve Bayern Münih farkı 2'ye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih, AEK Atina'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 10'a yükseltti. AEK Atina ise henüz puan alamadı.
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