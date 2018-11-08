Şampiyonlar Ligi E grubundailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 31. dakikasında Lewandowski'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Bayern Münih, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 71. dakikasında sahneye tekrar Robert Lewandowski çıktı ve Bayern Münih farkı 2'ye çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih, AEK Atina'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 10'a yükseltti. AEK Atina ise henüz puan alamadı.