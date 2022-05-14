Lewandowski, Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor!

Bayern Münih'te sportif direktör Hasan Salihamidzic, Robert Lewandowski için açıklamada bulundu.



Salihamidzic, "Lewandowski ile konuştum. Bana sözleşme uzatmak istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi." dedi.



Polonyalı golcünün kendisine, "Başka bir şey yapmak istediğini" söylediğini belirten Salihamidzic, "Ancak tavrımız değişmedi; Lewandowski'nin 2023 yılına kadar sözleşmesi var, bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.



2014 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Lewandowski'nin adı bir süredir Barcelona ile anılıyor.





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