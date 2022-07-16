Lewandowski adım adım Barcelona'ya!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, uzun zamandır kadrosuna katmaya çalıştığı Robert Lewandowski transferi konusunda Bayern Münih ile anlaşma sağladı.



İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre; daha önce Lewandowski için yaptığı transfer teklifleri Bayern Münih tarafından yetersiz bulunan Barcelona'nın, Alman kulübünü ikna ettiği kaydedildi. Barcelona'nın 50 milyon euroya Bayern'le el sıkıştığı kaydedilirken Lewandowski'nin ise Katalan ekibiyle 3 yıllık anlaşma yaptığı aktarıldı.



LEWANDOWSKI'DEN BÜYÜK BASKI



Polonyalı oyuncunun son 24 saatte Bayern Münih'e yoğun baskı uyguladığı ve Barcelona'yla anlaşılması yönünde büyük çaba sarf ettiği biliniyordu.



2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, Bayern formasıyla çıktığı 375 maçta 344 gol kaydetmeyi başardı.





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