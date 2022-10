Lewandowski: '2018, kariyerimin en büyük hayal kırıklığı'

Polonya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Robert Lewandowski, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ve bu büyük sahnede belki de son kez yer alacak.



34 yaşındaki süper golcü, unutmak istedikleri 2018 performansları sonrası bu kez en azından gruptan çıkmak ve Polonya halkını mutlu edecek sonuçlar almayı hedefliyor.



İşte Robert Lewandowski'nin açıklamaları:



"Dünya Kupası elemelerinde çıktığı 19 maçta 25 gol attığım için kesinlikle mutluyum, ama özellikle de Dünya Kupası'na girdiğimiz anlamına geldiği için. Gollerimin her birinin takımımın zafere ulaşmasına yardımcı olabileceğini biliyorum, bu yüzden bu kadar etkileyici rakamlara ulaştığım için gerçekten mutlu ve gururluyum."



"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ ŞEFFAF BİRİ"



"Czeslaw Michniewicz, Dünya Kupası play-off'undan kısa bir süre önce teknik direktörlük görevini üstlendi. Onun için kolay bir an değildi. Son maçtan hemen önce takımın başına geçti ve bizimle fazla antrenman yapma şansı olmadı. Ancak, bize bir insan olarak kim olduğunu gösterdi. Kişiliği ilk günden itibaren şeffaftı. Bize ulaşma yeteneğine sahip biri. Yaklaşımıyla oyuncular arasında ilişkiler kurulmasına yardımcı oluyor ve bu kesinlikle bu Dünya Kupası'na ulaşmamıza yardımcı oldu."



"GOL ATAMADIĞIMDA BAŞARISIZIM"



"Her başarılı olduğumda ve attığım her golle beklentilerin büyüdüğünün farkındayım. Kimle oynarsak oynayalım ve sahada karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun, herkes gol atmamı bekliyor. Maalesef bu her zaman mümkün değil. Her zaman hedefler için bu açlığa sahip olmam gerektiğini biliyorum. Birçok kişi istatistiklerime bakar ve eğer gol atarsam iyi oynadığımı ve atmazsam kötü oynadığımı varsayar, ancak bunun her zaman böyle olmadığının farkındayım. Bu durum beni endişelendirmiyor."



"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM"



"Polonya milli takımı için oynamak kesinlikle büyük sorumluluk taşıyor. Taraftarlarımızın ve ülkenin beklentileriyle gelen baskı çok büyük ve bunun farkındayım. Onlara futbol sahasında neler yapabileceğimi göstermek için motive olmak zorundayım ve olmak istiyorum. Bu her zaman kolay olmasa da şikayet etmek istemiyorum. Her zaman bir çözüm bulmalı ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyım."



"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM, 2018"



"2018 Dünya Kupası, kariyerimin en büyük hayal kırıklıklarından biriydi, sadece grup aşamasında Dünya Kupası'ndan elendiğimiz için değil, çoğunlukla herhangi bir fırsat yaratmadığımız için. Hiç şansım yoktu, tek bir gol atamadım ve bu durum hala canımı acıtıyor. Takım ne zaman daha iyi oynasa hepimiz için hayat kolaylaşıyor ama bu hem benim açımdan hem de tüm takım için bir başarısızlıktı. Büyük bir hayal kırıklığıydı."



"MESSI'YE KARŞI OYNAMAK HEYECAN VERİCİ"



"Arjantin söz konusu olduğunda söylenecek fazla bir şey yok. Onlar büyük bir takım ve bence kupayı kazanm adına favorilerden biri. Leo Messi gibi büyük bir efsane kaptanlık yapıyor. Arjantin'in en zorlu maçımız olacağından şüphe yok. Bu kadar yetenekli oyuncularla bu kadar iyi bir maç yapacak olmak harika....



Meksika, son düdüğe kadar mücadele eden ve asla pes etmeyen zorlu bir takım. Gençlerin ve deneyimin bir birleşimi var ve Meksikalıların büyük turnuvalarda nasıl oynanacağını bildiklerinin farkındayız. Bu bizim için büyük bir meydan okuma olacak.



Suudi Arabistan sürpriz bir takım. Sağlam bir savunmaları ve taktiksel farkındalıkları olduğunu biliyoruz. Çok çevikler ve iyi bir futbol oynayabilirler. Bu yüzden o maça nasıl yaklaşacağımıza karar vermek bize bağlı olacaktır. Gruba olumlu bir tavırla gireceğimizi düşünüyorum. Çok zor olacağını bilsek bile her maçı yüzümüzde gülümsemelerle oynayacağız."