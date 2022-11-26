Lewa, Dünya Kupası'nda 'ben de varım' dedi!

Lewandowski, Suudi Arabistan karşısında attığı gol ile Pele'nin 77 gollük uluslararası rekoruna da ortak oldu. Ayrıca bu gol Polonyalı yıldızın kariyeri boyunca kaydettiği 600. golü oldu.

Takımlar O G B M A Y Av. P 1 Polonya 2 1 1 0 1 0 1 4 2 Suudi Arabistan 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Meksika 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Arjantin 1 0 0 1 1 2 -1 0

Polonya, Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı.Education City Stadium'da oynanan maçı Polonya 2-0 kazandı. Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikadave 82. dakikadakaydetti.Suudi Arabistan'da45+1. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü kaydettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandanPolonya'nın 1'i Robert Lewandowski'nin olmak üzere 2 şutu direkten döndü.Arabistan, maçın başından beri etkili olsa da pozisyon zenginliğini golle sonuçlandıramadı.Grubun bir sonraki maçında Polonya, Arjantin ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.