Lewa, Dünya Kupası'nda 'ben de varım' dedi!

Polonya, Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti.

Lewa, Dünya Kupası'nda 'ben de varım' dedi!
Polonya, Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı.

Education City Stadium'da oynanan maçı Polonya 2-0 kazandı. Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Sebastian Zielinski ve 82. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Suudi Arabistan'da Al Dawsari 45+1. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

LEWA'DAN BİR İLK

Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü kaydettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Lewandowski, Suudi Arabistan karşısında attığı gol ile Pele'nin 77 gollük uluslararası rekoruna da ortak oldu. Ayrıca bu gol Polonyalı yıldızın kariyeri boyunca kaydettiği 600. golü oldu.

POLONYA DİREKLERİ DÖVDÜ

Polonya'nın 1'i Robert Lewandowski'nin olmak üzere 2 şutu direkten döndü.

Arabistan, maçın başından beri etkili olsa da pozisyon zenginliğini golle sonuçlandıramadı.

Grubun bir sonraki maçında Polonya, Arjantin ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.

 TakımlarOGBMAYAv.P
1   Polonya 2 1 1 0 1 0 1 4
2   Suudi Arabistan 2 1 0 1 2 2 0 3
3   Meksika 1 0 1 0 0 0 0 1
4   Arjantin 1 0 0 1 1 2 -1 0
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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