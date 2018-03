Levi 100 Thieves'in Akademi Takımına Transfer Oldu

NA LCS takımlarından 100 Thieves, akademi takımı kadrosunu Levi transferiyle birlikte tamamladı.



Gigibayt Marines'in eski ormancısı Do "Levi" Duy Khanh , NA LCS takımlarından 100 Thieves'in akademi takımına transfer oldu. Levi'ye 100 Thieves akademide üst koridorda Maxwell "Kaizen" Waldo, orta koridorda Allen "Linsanity" Lin, nişamcı rolünde Richard "Rikara" Samuel Oh, ve destek rolünde Ryan "Whyin" Karaszkiewicz eşlik edecek.





Bu yıl franchising sistemine geçen NA LCS'de akademi takımı kurmak artık zorunlu hale getirilmişti. NA LCS'e kabul edilen yeni takımlardan biri olan 100 Thieves, bugün sosyal medya uzerinden yaptığı açıklama ile ormancı rolüne Gigibayt Marines'in eski oyuncusu Levi'yi getirdiğini açıkladı.Böylece akademi takımını tamamlayan 100 Thieves, akademi takımını açıklayan 6. takım oluyor. Team Liquid, Clutch Gaming ve OpTic Gaming ise henüz akademi takımını açıklamadı.



Bölgesinin en iyi ormancılarından biri olan Levi'nin NA CS uyum sağlamakta zorlanmayacağı düşünülüyor.Daha önce Ingilizce öğrenmek istediğini dile getiren Levi'ye yeni takımı bu olanağı sağlayacak. Eğer 100 Thieves ileride ona as oyuncu olarak ihtiyaç duyarsa Levi ellerinin altında olacak. Levi'nin takıma katılmasıyla 100 thieves akademi takımının kadrosunun son hali şu şekilde;



Üst Koridor: Kaizen

Orman: Levi

Orta Koridor: Linsanity

Nişancı: Rikara

Destek: Whyin