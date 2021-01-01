LeVert, yakın zamanda Pacers siftahını yapabilir!

Indiana Pacers koçu Nate Bjorkgren, Caris LeVert'ün Pacers ile siftahına yakın olduğunu ve bunun önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini söyledi.



LeVert, Pacers'a Brooklyn Nets'ten bir takas yoluyla katılmıştı ve Ocak ayı sonlarında başarılı bir böbrek ameliyatı geçirmişti.



Indiana'nın antrenmanlarına katılmaya başlayan 26 yaşındaki guard için Bjorkgren, takımla ilk maçına çıkacağı günün yakın olduğunu belirtti:



"Caris LeVert bugün antrenmanda oynadı. Dönüşüne daha da yaklaşıyor ve çok uzun sürmeyecek. Sanırım onu görme şansımız var."



Bu geceden itibaren Los Angeles Lakers'a karşı, Pacers üç maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak ve LeVert de kadroda yer alabilir.



