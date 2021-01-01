LeVert sakatlandı, sezon başına yetişeceğine inanılıyor!

Indiana Pacers guardı Caris LeVert'ün sırtında stres kırığı bulunduğu, ancak takımın kendisinin gelecek sezonun başında döneceği konusunda iyimser olduğu açıklandı.



Geçtiğimiz Ocak ayında James Harden takasının bir parçası olarak takıma katılan LeVert, önceki sezon forma giydiği 35 maçta 20.7 sayı, 4.9 asist, 4.6 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Pacers'ın forvet rotasyonu, 2021-22 sezonu öncesinde TJ Warren'ın süresiz olarak kadro dışı kalması ve Edmond Sumner'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasıyla, sert bir darbe almış oldu.



