Brooklyn Nets forveti Caris LeVert, süperstar takım arkadaşı Kyrie Irving'in toksik bir kişiliği olmadığını ve sahip olduğu en iyi takım arkadaşlarından biri olduğunu söyledi.



LeVert yakın zamanda CC Sabathia ve Ryan Ruocco ile R2C2 podcast'ine konuk oldu ve Irving hakkında konuştu.



2018-19 sezonunda Boston Celtics'te yaşananlardan sonra, NBA'de Irving'in toksik ve kötü bir takım arkadaşı olduğuna dair bir anlatı ortaya çıktı. Ancak LeVert, Irving'den böyle bir elektrik hiç almadığını belirtti:



"Kyrie'nin sahip olduğum en iyi takım arkadaşlarından biri olduğunu söyleyebilirim. İnsanların onun kötü bir takım arkadaşı olduğundan bahsemesi, gerçekten çılgınca. Harika bir takım arkadaşıdır, harika bir adamdır, Nets'teki herhangi birine sorarsanız aynı şeyi söyler."



LeVert, Kyrie'nin bir şeyler öğrenip beraber savaşmak için harika bir adam olduğunu da ekledi.



NETS'İN GELECEĞİ PARLAK



Nets'in, Kevin Durant'in ve Kyrie'nin hücumda başı çektiği 2020-21 sezonunda şampiyonluk adayı takımlardan biri olması bekleniyor. Brooklyn kısa süre önce Steve Nash'i yeni başantrenörü olarak işe almıştı.



LeVert'ün önümüzdeki sezon Durant ve Irving'in ardından Nets'in üçüncü hücum opsiyonu olması bekleniyor. Brooklyn'in bu sezondan sonra üçüncü bir süperstar için LeVert'i takas edebileceğine dair söylentiler çıkmış olsa da, takas bloğunda bulunan herhangi bir yıldız oyuncu bulunmuyor.



Irving, Nets ile ilk sezonunda 20 maça çıkmıtı ve omuz ameliyatı nedeniyle 2020 playofflarında oynayamamıştı. Altı kez All-Star olan oyuncunun sezon ortalamaları 27.4 sayı, 5.2 ribaund ve 6.4 asistti.



LeVert ise, 2019-20 sezonunda Nets için 18.7 sayı, 4.2 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



