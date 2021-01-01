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LeVert: "Kyrie, NBA tarihinin en yetenekli oyuncusu!"

Indiana Pacers guardı Caris LeVert, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in NBA tarihinin 'en yetenekli' oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers guardı Caris LeVert, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in NBA tarihinin 'en yetenekli' oyuncusu olduğunu söyledi.

LeVert, NBA'deki beş yılı boyunca bazı elit oyuncularla oynamış olsa da, 'The Long Shot' isimli podcast'te Nets ekibinden eski takım arkadaşı Kyrie'yi ayrı bir sınıfa koyduğunu söyledi:

"Kyrie'nin tüm zamanların en yetenekli oyuncusu olduğunu söyleyebilirim."

Kyrie sezonda, kariyerinin en iyisi olan %50 şut isabetiyle 27.0 sayı, 6.3 asist ve 4.9 ribaund ortalamaları ile oynuyor.


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