LeVert: "Durant yokken, ikinci yıldız ben olabilirim"

Brooklyn Nets guardı Caris LeVert, Kevin Durant'in yokluğunda Nets'in ikinci yıldızı olabileceğine inandığını söyledi.



Nets, bu yaz Kyrie Irving'i takıma katmış ve D'Angelo Russell ile yollarını ayırmıştı, ancak Caris LeVert, sağ ayak bileği sakatlığından önce All-Star olmanın eşiğine yaklaştığını düşünüyordu.



Durant'in aşil tedavisi süresinde LeVert, bu sezon Brooklyn'in ikinci yıldızı olarak ortaya çıkabileceğine inanıyor:



"Her zaman o adam olduğumu hissetmişimdir. Şimdi ne kadar iyi olabileceğimi kontrol edebileceğimi düşündüğüm bir noktadayım. Her gün kendimi zorlayacağım ve o tavanın nerede olduğunu göreceğim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kendime sınır koymak istemiyorum."



"BÜYÜK MAÇLARDA DAHA BİR PARLARIM"



LeVert ayrıca daha büyük bir ulusal sahneye geçmeye hazır olduğunu da belirtti:



"Büyük maçları severim. Televizyonda oynamayı, büyük ortamlarda oynamayı seviyorum. Bu ortamlarda daha da parlarım. Geçen yıl iyi bir takım olduğumuzu düşünüyordum ama insanlar bunu pek görmemişti. Çünkü biz televizyonda pek bulunmadık ve insanlar Nets'i izlemiyorlardı. Bu yıl tabii ki KD, Kyrie ve DeAndre [Jordan] ile, ekip olarak daha fazla dikkat çekeceğimize inanıyorum. Ben süper bir rekabetçiyim, bu yüzden benden en iyisi istendiğinde, elimden gelenin en iyisini yapmayı seviyorum."



"BU ADAMLARDAN ÖVGÜLER DUYMAK..."



Spencer Dinwiddie'nin aksine, LeVert'in daha önce Irving ile bir ilişkisi yoktu. LeVert, Durant-Irving ikilisi hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Özellikle bu ikisi, çok miktarda ve yıllarca izlediğim, ayrıca oyunlarını biraz taklit etmeye çalıştığım adamlar. Oyuna yaklaşma biçimleri, sahada bazı şeyleri yapma biçimleri, bu adamlardan övgüler duymak, her geçen gün daha da iyileşen ve gelişen bir adam için çok büyük."