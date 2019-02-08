LeVert, bu gece Brooklyn kadrosuna dönüyor!

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Caris LeVert'ün, Brooklyn Nets'in bu geceki Chicago Bulls'a karşı oynayacağı maçta kadroya geri döneceği açıklandı.24 yaşındaki Levert, 12 Kasım'da Minnesota'ya karşı bir oyunda sağ ayağının bilekten çıkmasından bu yana forma giyemiyordu.Sakatlık, Boston Celtics'ten Gordon Hayward'ın geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlıkla benzer gözükse de LeVert, ameliyattan kaçınabilmişti.LeVert, Nets formasıyla sezonda 18.4 sayı ortalamasıyla oynayarak All-Star olma ve konferansın yükselen yıldızlarından biri olma vaadini gösteriyordu.Brooklyn ekibi 29-27 serisinde ve Doğu Konferansında altıncı sırada yer alıyor.