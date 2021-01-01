LeVert, böbrek kanseri tedavisi için ameliyat oldu!

Indiana Pacers, guard Caris LeVert'ün Pazartesi günü sol böbreğindeki renal hücreli karsinomu tedavi etmek için ameliyat olması sonrası, tamamen iyileşmesinin beklendiğini duyurdu.



Pacers, James Harden'ı Brooklyn Nets'e ve Victor Oladipo'yu Houston Rockets'e gönderen dört takımlı takasta ekibe katılan LeVert'ün süresiz olarak kadro dışı kalacağını belirtti.



LeVert'in böbreğindeki küçük kitle, bu takas tamamlanmadan önce ekibin yürüttüğü fiziksel ve tıbbi testler sırasında keşfedilmişti.



Pacers'ın ön bürosu, geri dönüşünde belirli bir zaman çerçevesi olmaksızın, süreç boyunca LeVert'ü destekleme sözü vermişti.



