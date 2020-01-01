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LeVert ameliyat olacak, dönüş tarihi belli değil

Indiana Pacers genel menajeri Kevin Pritchard, Caris LeVert'ün ne zaman parkelere döneceğinin kesin bir tarihi olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers genel menajeri Kevin Pritchard, Caris LeVert'ün ne zaman parkelere döneceğinin kesin bir tarihi olmadığını belirtti.

LeVert'ün, Pacers ile yaptığı fiziksel testler sırasında böbreğinde bir kitle keşfedildikten sonra ameliyat olması bekleniyordu.

LeVert, Pacers'a geçtiğimiz hafta dört takımlı bir takasın parçası olarak katılmıştı, ancak yakın zamanda Indiana forması giymesi beklenmiyor.

Pritchard'a göre, LeVert'ün iyileşmek için altı ila sekiz haftaya ihtiyacı olacağını, ancak daha sonra forma girmesi için ek süreye ihtiyacı olacağını kaydetti.

Pritchard ayrıca ekibin LeVert'ün gelecek hafta toparlanma süresi hakkında daha fazla bilgi alacağını da sözlerine ekledi.


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