Leverkusen, Xabi Alonso ile uzattı!

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun sözleşmesini uzattı.

Haber; Sporx.com
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Leverkusen, Xabi Alonso ile uzattı!
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04 Ağustos 2023 15:25
Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso ile yola devam etme kararı aldı.

Alman ekibi, İspanyol teknik direktörü Xabi Alonso'nun sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını açıkladı.

Başarılı teknik adamın mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona erecekti.

41 yaşındaki çalıştırıcı Leverkusen ile 37 maça çıktı ve 1.65 puan ortalaması tutturdu.

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